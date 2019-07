Commercio, Xiaomi arriva a Genova: ecco dove e quando aprirà il primo store

Genova. Per gli appassionati di hi-tech l’attesa è terminata, o quasi. Anche a Genova arriverà uno store dell’azienda Xiaomi. Si tratta del nono Mi Store in Italia.

La notizia è stata lanciata via social network qualche giorno ma i dettagli sulla nuova apertura sono sempre di più. Il negozio inaugurerà sabato 13 luglio all’interno del centro commerciale La Fiumara.

Durante l’evento, a cui prenderanno parte i manager locali dell’azienda, per i primi partecipanti ci saranno alcuni gadget in omaggio.

Xiaomi, azienda cinese, produce oggetti di telefonia mobile, tablet e tecnologia in generale, con prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo. I fan del marchio con la X, anche a Genova, possono trovare Smartphone di ultima generazione e molti altri prodotti, come monopattini, batterie portatili, adattatori per caricabatterie, cuffie senza fili, smartband e molto altro. La società possiede anche tre sotto brand, Redmi, Poco, Black Shark