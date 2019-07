Cogorno, apre lo sportello Servizi al lavoro per far incontrare aziende e persone alla ricerca di opportunità

Cogorno. Il prossimo lunedì 22 luglio alle 15, al Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo a Cogorno, si inaugura lo Sportello Sal (Servizi al lavoro), un nuovo grande spazio di oltre 110 mq dedicato alle aziende e alle persone in ricerca occupazionale.

Si tratta di uno spazio completamente ristrutturato e rinnovato, la cui finalità è quella di favorire le possibilità di incontro tra le imprese e le persone alla ricerca di opportunità lavorative e di crescita professionale.

Lo sportello, realizzato grazie al contributo dell’8 X mille, della Diocesi di Chiavari e dell’Associazione don Nando Negri Onlus, si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento territoriale per soddisfare le necessità del tessuto imprenditoriale locale e per fornire supporto e consulenza specialistica per chiunque voglia attivamente partecipare a un percorso di ricerca di lavoro.

La cura e gestione del servizio è affidata a operatori certificati a livello regionale per le loro comprovate competenze in tema di orientamento e accompagnamento al lavoro e per la pluriennale esperienza nella gestione di servizi finalizzati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il percorso proposto si sviluppa attraverso un’iniziale fase di esplorazione e di analisi del fabbisogno del candidato che viene sostenuto nell’elaborazione del proprio progetto professionale e guidato alla scoperta degli strumenti e dei dispositivi di accompagnamento e transizione al lavoro.

In parallelo, lo sportello Sal offre analogo supporto alle imprese per facilitare il processo di inserimento lavorativo dei candidati, nonché, sfruttando il raccordo con le altre aree tecniche dell’ente, per consentire la crescita formativa e professionale attraverso l’accesso a percorsi di formazione continua per l’accrescimento delle competenze e delle skill possedute.

La mission generale dello Sportello servizi al lavoro si integra perfettamente con gli obiettivi e le linee guida da sempre portate avanti dal Villaggio del Ragazzo, indirizzate alla crescita sociale e professionale delle persone, con un’attenzione privilegiata all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.