Cogoleto, sciolto il consiglio comunale. Nominato il commissario prefettizzio

Genova. Come previsto, alla guida del Comune di Cogoleto, arriva da oggi il commissario prefettizio, dopo lo scioglimento del consiglio comunale.

La notizia arriva dalla prefettura stessa, e fa seguito alle dimissioni del sindaco Mauro Cavelli, ufficializzate lo scorso 19 giugno proprio durante una seduta del consiglio comunale.

Una scelta, quelle delle inaspettate dimissioni, che è stata maturata dall’oramai ex primo cittadino per una complicata situazione famigliare, senza riferimenti alla recente tormentata gestione di innumerevoli emergenze che hanno colpito il comune ponentino: mareggiata, incendio, senza dimenticare la bomba ad orologeria della bonifica “infinita” della Stoppani.

Nelle more dello scioglimento, è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente la dr.ssa Raffaella Corsaro, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Genova.