Cogoleto. Tornano a bruciare i boschi genovesi: i Vigili del Fuoco sono al momento nei pressi delle pinete di Scairborasca per contenere e spegnere un incendio boschivo divampato in mattinata.

Sul posto è già operativo un elicottero che con il “secchio” sta provando a contenere il fronte di fuoco. E’ stata fatta richiesta di intervento per un canadair. Secondo alcune ricostruzioni le fiamme potrebbero essere state scaturite dall’intensa fulminazione di questa notte, per poi “essere maturate” in mattinata.

La situazione è complicata dai forti venti di tramontana che stanno battendo la nostra regione da stamattina: il fuoco si muove rapidamente e il rischio di ampliamento dell’incendio è molto alto.



(Foto Daniel Rossi)