Città di Cogoleto, Simone Nucci è il nuovo portiere

Cogoleto. La neonata realtà calcistica di Cogoleto, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima Categoria, ha deciso di affidare le chiavi della porta a Simone Nucci.

Sarà quindi l’ex numero uno del Quiliano l’estremo difensore messo a disposizione, dal direttore sportivo Claudio Nucci, a mister Derio Parodi.

“La società Città di Cogoleto comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Simone Nucci. L’esperto portiere , che sarà ufficialmente legato alla nostra società a partire dal 1° luglio 2019, ha raggiunto l’accordo su base annuale e sarà preparato dall’allenatore dei portieri, Maurizio Recagno”.

Simone Nucci, nello scorso campionato, ha iniziato a giocare nel Borzoli (Promozione), passando, a dicembre, al Quiliano (Prima Categoria).

Il portiere genovese ha un passato in Eccellenza, Promozione, giocando in squadre come la CulmvPolis, Varazze, Certosa e Quiliano.

“La scelta di venire a Cogoleto è stata rapida – afferma il neo portiere – mi ha convinto il progetto della società, che lo paragono ad una tela, tutta da dipingere”.

“Ritornare ad essere allenato da un grande uomo ed allenatore come Derio Parodi, ha fatto la differenza… la società sta lavorando per essere all’altezza della situazione e sono certo, che la nostra squadra rispecchierà il carattere del suo mister, ci auguriamo di disputare un grande campionato e di riportare la Città di Cogoleto nelle categorie di competenza”.