Cinghiale morto sui binari all’altezza della stazione di Genova Costa di Sestri Ponente

Genova. Lo hanno trovato morto sulle traversine dei binari ferroviari nell’area della stazione di Genova Costa di Sestri Ponente sulla linea Genova – Acqui Terme. Si tratta di un cinghiale.

Lo riferisce la polizia locale.

Una pattuglia della polizia locale sul posto per la presenza di un passaggio a livello, comunque nessun disagio segnalato per la scarsa circolazione veicolare. Si attende l’intervento della Polfer e degli addetti per la rimozione della carcassa.