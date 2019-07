Chiese in musica, all’oratorio san Filippo Neri i concerti finali del Conservatorio

Genova. Prosegue la stagione 2019 di ‘Chiese in musica’, con un weekend all’insegna della musica classica. Sabato 13 luglio, alle ore 21, come sempre con ingresso gratuito, sarà il Conservatorio Niccolò Paganini, a conclusione dei Concerti Finali dell’anno accademico, a esibirsi all’Oratorio di San Filippo Neri con un ‘Omaggio a Bach’ eseguito dall’ensemble barocco, a cura degli insegnanti Petrucci e Costalbano.

I Concerti finali del Conservatorio offrono la possibilità di un ascolto di musica di altissimo livello in contesti prestigiosi: quest’anno le location che si sono succedute da inizio giugno sono state il Teatro Carlo Felice, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il Museo di Arte Orientale, Villa Bombrini, Palazzo della Meridiana, Palazzo Senarega e la Chiesa di San Torpete.

«Il programma di Chiese in musica si fa sempre più ricco e completo, aggiungendo date prestigiose anche in piena estate – dichiara l’assesore al Turismo e Commercio Paola Bordilli- Genovesi e turisti, in questa occasione, hanno la possibilità di fruire di un concerto di altissimo livello in un luogo di grande bellezza: l’Oratorio di San Filippo, sede di importanti rassegne musicali genovesi, che con un programma monografico centrato su Johann Sebastian Bach e ospitando l’ensemble del Conservatorio contribuisce a sottolineare questo contesto di grande interesse storico e culturale».

Questo il programma della serata:

Omaggio a Johann Sebastian Bach

Concerto in do maggiore BWV 1064 per tre clavicembali e archi

Concerto in do maggiore BWV 1061 a due cembali

Concerto in re minore BWV 1063 per tre clavicembali e archi