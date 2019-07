Chiavari, cade dal molo e passa la notte incastrato tra gli scogli. Soccorso questa mattina grazie ad un pescatore

Chiavari. Un uomo di 58 anni, dopo essere caduto tra gli scogli in serata, ha dovuto trascorrere tutta la notte incastrato tra i massi, prima che qualcheduno si accorgesse della sua situazione e lo potesse soccorrere.

E’ successo a Chiavari, la scorsa sera, quando l’uomo, un noto professore della cittadina, dopo una giornata di sole sul molo del porto, ha perso l’equilibrio ed è finito tra gli scogli, rimanendo bloccato.

A nulla sono valse le grida d’aiuto: solo dopo circa 10 ore, verso le 6 di questa mattina, un pescatore ha sentito la richiesta d’aiuto, allertando i soccorsi. Una volta recuperato, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del San Martino, dove è stato ricoverato in rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita.