Cep, per la funicolare via Montanella in arrivo il restyling. Dal Comune 250 mila euro per la manutenzioni

Genova. Durerà qualche mese il pit-stop della funicolare di via Montanella di Pra’, che metterà in sicurezza l’impianto.

Ad annunciarlo l’assessore al bilancio Piciocchi, che in aula consigliare ha risposto ad una interrogazione sul tema: “Saranno sostituite le parti deteriorate dell’impianto, tra argani e porte, per quello che è previsto come intervento definitivo”.

Intervento che costerà 250 mila euro e che vedrà sospendere il servizio per diverse settimane: Amt provvederà a fornire un servizio bus sostitutivo per tutta la durata dei lavori