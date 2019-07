Centro storico, “pattuglione” contro immigrazione clandestina setaccia i vicoli: tre persone accompagnate al Cpr

Genova. Centro storico al setaccio per tamponare reati e immigrazione clandestina: ieri il “pattuglione” della polizia ha trovato 3 persone senza i regolari documenti, avviandole ad un centro di permanenza e rimpatrio.

Il servizio straordinario è stato realizzato grazie all’ausilio del personale del R.P.C., della sezione Cinofili, del Reparto Mobile e di agenti della Polizia Municipale.

Particolare attenzione è stata posta, anche a seguito di esposti, alla zona di via della Maddalena, Piazza San Sepolcro, Via di Sottoripa, Vico Mele, Piazza Caricamento e Via Turati.

Durante il servizio sono state identificate 21 persone straniere, su 5 delle quali sono in corso accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione circa la loro irregolare posizione in Italia e 3 saranno accompagnate in giornata presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

