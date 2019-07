Castelletto, 16enne si infilza in un cancello per farsi un selfie durante una festa: è grave

Genova. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dopo essere caduto da un tetto di un capanno di un giardino in via Salvagno nel quartiere di Castelletto.

Il ragazzo stata partecipando a una festa insieme a una decina di coetanei. Probabilmente aveva bevuto troppo ed allontanatosi dal gruppo sembra per scattare un selfie è scivolato e si è infilzato un fianco con gli spunzoni di un cancello.

Sul posto questa notte sono arrivati i soccorsi e le volanti della polizia. Il ragazzo è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita tanto che è stato ascoltato dai poliziotti delle volanti circa la dinamica dell’incidente.