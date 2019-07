Carlotta Tortello al collegiale azzurro di salvamento

Era nell’aria, ma ora è ufficiale. C’è anche la genovese Carlotta Tortello fra i convocati del responsabile della nazionale giovanile, Giovanni Anselmetti per il collegiale organizzato al Centro Federale di Ostia dal 22 al 27 luglio. La Tortello, tesserata per la Sportiva Sturla è fresca della soddisfazione per il terzo posto nei 100 metri pinne di categoria, ottenuto ai Campionati estivi di Roma. Il collegiale servirà ai tecnici come tappa di avvicinamento agli Europei di Riccione che si svolgeranno dal 17 al 30 settembre prossimi.

Insieme alla biancoverde il tecnico azzurro ha convocato: Livia Elisa Fiori (Nuotatori Milanesi), Francesca e Valentina Paquino (Nuotatori Canavesani), Helene Gianelli (Amici Nuoto Riva), Alessia Cappai (Fiamme Oro), Giovanni Caserta (Calabria Swim Race), Andrea Vivalda e Mattia Faccinti (SA-FA 2000), Davide Belcastro (Fiamme Oro), Alessandro Marchetti (In Sport Rane Rosse), Filippo Patini (Orizzonti Udine).