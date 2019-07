Carignano, va a casa dimenticando per due ore il cane in auto: golden retriever muore soffocato

Genova. Un golden retriever di sei anni è morto questo pomeriggio dopo che la padrona lo ha lasciato in auto sotto il sole per circa due ore. E’ successo in corso Mentana nel quartiere di Carignano.

La donna, disperata e in stato di choc, ha ammesso con gli agenti intervenuti sul posto di aver dimenticato il cane in auto: è rientrata a casa con il figlio piccolo scordandosi dell’animale.

I poliziotti sono stati chiamati da alcuni passanti che hanno sentito i latrati e visto l’animale ansimante dentro l’auto con i finestrini chiusi. La donna, sentito il trambusto sotto casa, è scesa di corsa rendendosi conto della dimenticanza fatale. I poliziotti ganno fatto di tutto per salvare il cane: lo hanno bagnato e hanno attuato una sorta di respirazione bocca a bocca, ma è stato inutile.

I poliziotti stanno valutando insieme al magistrato di turno se denunciare la donna per abbandono di animale.