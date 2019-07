Carignano, furto in casa del sindaco Bucci: indagano i carabinieri

Genova. Furto in casa del sindaco di Genova Marco Bucci. I ladri, secondo quanto appreso si sono introdotti nella casa del primo cittadino, che abita in via Galeazzo Alessi nel quartiere di Carignano, nel fine settimana tra il 29 e il 30 giugno, mentre Bucci era fuori città con la moglie.

L’abitazione non presentava segni di effrazione. Spariti un rolex e diversi altri oggetti di valore. Il sindaco ha presentato denuncia ai carabinieri. Indagini in corso