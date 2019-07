Cappotta con l’auto a Ne, per soccorrerlo servono i vigili del fuoco

Ne. Poco prima delle 6 di questa mattina, un’auto, per cause ancora da accertare, si è cappottata nel Comune di Ne, in zona Ponte di Gaggia.

All’interno un giovane che, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi.

Per tirarlo fuori dalle lamiere accartocciate però è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, che hanno agito insieme ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri di Sestri Levante.

L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna.