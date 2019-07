Genova. Proseguono gli interventi di Aster per la messa in sicurezza e ripristino della spiaggetta di Capolungo, devastata dalla mareggiata dello scorso ottobre.

In questi giorni i tecnici di Aster stanno ripristinando lo scaletto per l’accesso al mare delle barche: dopo il ripristino della parte in cemento, sono all’opera per l’inserimento dei travi di legno delle alzate.

L’intervento segue la piccola polemica uscita fuori nei giorni scorsi da parte di alcuni frequentatori della spiaggia che lamentavano una situazione precaria dell’area, nonostante la stagione balneare inoltrata.