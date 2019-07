Calciomercato Genoa: Lapadula e Rossettini ai saluti. Rog resta lontano

Inizia la nuova stagione del Genoa, che è arrivato a Neustift e svolto il primo allenamento sotto la guida del tecnico Andreazzoli mentre gli uomini mercato del Grifone restano a Genova per lavorare sulla rosa da dare all’allenatore ex Empoli. Rossoblù comunque già attivi sul mercato con gli arrivi di Zapata, Barreca, Jaroszynski. Da valutare la posizione di Romulo di rientro dal prestito alla Lazio.

Difesa che potrà contare ancora quest’anno su Romero, il quale sta svolgendo le visite mediche per la Juventus, ma che dovrebbe restare, salvo sorprese, in Liguria ancora per la stagione che va ad iniziare. In avanti il colpo è Pinamonti che ha fatto benissimo in azzurro e dal quale ci si attende un salto di qualità in campionato dopo le buone cose mostrate a Frosinone.

Salutano la truppa invece i prestiti. Pedro Pereira e Rolon tornano nella penisola iberica, rispettivamente al Benfica ed al Malaga, mentre Bessa rientra al Verona e Pezzella all’Udinese. Per Andreazzoli occorre rinforzare in primis il centrocampo, settore che maggiormente ha fatto penare i tecnici che si sono alternati sulla panchina del Grifone.

Primo obbiettivo è Marko Rog, tesserato per il Napoli, ma che ha giocato (poco) al Siviglia in prestito. Preziosi avrebbe offerto 15 milioni per l’acquisto secco del croato che dal canto suo vorrebbe finalmente trovare una società che gli consentisse di giocare con più continuità, ma attenzione alla concorrenza della Fiorentina, vera incognita e potenziale scheggia impazzita del mercato estivo con il suo esuberante presidente Commisso, anche se i genovesi sarebbero in netto vantaggio sulla Viola. L’ostacolo è, come spesso accade il prezzo con De Laurentiis che chiede 25 milioni, decisamente troppo per il Genoa che è pronto a virare su Cassata del Sassuolo.

Genoa che valuta anche Diego Farias di proprietà del Cagliari che molto bene ha fatto in prestito ad Empoli. Il brasiliano è corteggiato da molte squadre fra le quali sembra favorito il Sassuolo

Per quanto concerne le uscite, detto dei ritorni dai prestiti, si tratta con tutti. Il messaggio che è trapelato fra il detto e non detto di questi primi giorni è che nessuno sia incedibile fatti salvi per un paio di nomi, ma su questo sarà da valutare anche il pensiero di Andreazzoli durante la preparazione.

In partenza direzione Lecce, ci sono Gianluca Lapadula e Luca Rossettini. Situazioni ben diverse per i due giocatori. Il primo ha vissuto il suo anno peggiore in Serie A nella scorsa stagione, giocando poco sotto qualsiasi gestione con una situazione non idilliaca neanche con i tifosi. Per lui l’opzione che si profila è il prestito con diritto di riscatto. Il secondo invece ha giocato a Chievo, ma non rientra negli schemi di Andreazzoli e dovrebbe firmare per il passaggio a titolo definitivo con i salentini.

Intanto a Villa Rostan continuano i lavori per rinnovare il centro sportivo rossoblù con ruspe e operai al lavoro da settimane al “Pio XII” con i due campi regolamentari che dovrebbero essere pronti per il mese di agosto.