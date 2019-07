Calcio: Serie A, Serie B e Serie C, ecco le squadre ai nastri di partenza

Genova. Si è completato il moisaco del calcio professionistico per la stagione 2019/20.

Il fallimento del Palermo ha liberato un posto in Serie B, che è stato preso dal ripescato Venezia. Sia la Serie A che la Serie B vedranno al via 20 squadre. I tre raggruppamenti di Serie C contano, nel complesso, 59 compagini. Pertanto, sono 99 le società che militeranno nei campionati professionistici nella prossima annata sportiva.

Di seguito la composizione dei campionati.

Serie A: Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese, Hellas Verona.

Serie B: Ascoli, Benevento, ChievoVerona, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Virtus Entella, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Venezia.

Serie C girone A: AlbinoLeffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena.

Serie C girone B: Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Alma Juventus Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Südtirol, Triestina, Vicenza, Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro.

Serie C girone C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese Castrense.

Tra Serie A e Serie B, la regione più rappresentata è la Lombardia con 5 società, seguita da Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Campania con 4, Lazio con 3, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Piemonte con 2, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Puglia, Sicilia con 1.

Comprendendo anche la Serie C, guida la Lombardia con 14 società, seguita da Emilia Romagna con 12, Toscana 10, Campania, Veneto 8, Piemonte 7, Calabria 6, Lazio, Marche 5, Liguria, Puglia 4, Sicilia, Umbria, Friuli Venezia Giulia 3, Abruzzo, Sardegna, Basilicata 2, Trentino Alto Adige 1.