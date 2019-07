Calata Bettolo, oggi vertice a Roma per “metterci la pezza”. Autority, consorzio e Enac al ministero

Genova. Inizia in questi minuti il vertice tecnico presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporto convocato per risolvere il caso di Calata Bettolo, dopo il parere negativo di Enac.

Oltra all’ente nazionale per l’aviazione civile sono presenti Autorità di Sistema Portuale, Aeroporto di Genova e il consorzio Bettolo, che fa capo a Msc.

Il progetto è stato bocciato a causa dell’altezza delle mega gru previste per movimentare container anche per le navi particolarmente grandi, come il trend mondiale prevede, e che erano uno dei “motivi” per cui il riempimento di calata Bettolo è stato fatto. Oggi si cerca di mettere una toppa a quella che rischia di essere una pesante “figuraccia” per tutta la classe dirigente ligure.