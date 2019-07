Chiavari. È caduto, per cause ancora da definire, forse mentre cercava un posto per pescare tra gli scogli della diga foranea di Chiavari, molto probabilmente intorno alle 19 di ieri sera rimanendo tutta la notte incastrato tra gli scogli fino a questa mattina all’alba, quando è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco.

Ad accorgersi della presenza della presenza del ferito, un uomo del 1961, un passante che, intorno alle 5 di questa mattina, nella zona della colmata a mare, ha sentito chiedere aiuto e ha attivato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con 3 mezzi di soccorso, la capitaneria di Porto, i carabinieri, un ambulanza della croce verde di Chiavari e l’automedica di Lavagna.

L’uomo, che era rimasto incastrato tra gli scogli dopo essere caduto è stato imbragato dai vigili del Fuoco e caricato su un gommone della Capitaneria di Porto. Una volta riportato a terra è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso per diversi traumi da schiacciamento.