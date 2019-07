Buona prestazione delle società genovesi al Festival dei Giovani all’Idroscalo

Appuntamento importante per il movimento canoistico ligure presente all’Idroscalo di Milano per la 30^ edizione dell’omonimo festival dei Giovani caratterizzato dal record di partecipazione di 1926 atleti Under 14 in arrivo da tutta Italia per affrontare percorsi sulle distanze di 500 metri per tutti e 250 metri, per la prima volta, anche per gli Allievi A.

Tra i motivi di soddisfazione, a chiusura d’evento, l’argento e il bronzo della rappresentativa regionale ottenuti dall’otto Cadetti (Silvatici, Cogliolo, Gilioli, Serafino, Schiavi, Raffetti, Melegari, Reasso, tim. Calder) e dal 4 di coppia Cadetti (Cantilonne, Lucchinelli, Sella, Campeggio).

Prima società ligure tra le 128 in classifica è l’Elpis Genova, ventiduesima con 529 punti, davanti a Rowing Club Genovese (quarantunesima), Canottieri Sampierdarenesi (quarantottesima), Velocior Spezia (quarantanovesima) e Speranza Pra’ (cinquantunesima). Davide Campanini trascina lo Speranza Pra’ al successo tre volte nel singolo 7,20 Cadetti, nel singolo Allievi C e nel singolo 7,20 Allievi C. Alice Mantero vince nel singolo 7,20 Allievi B2 e in doppio con Lucia Cambiaso.

Gioia Elpis Genova per i primi posti conseguiti dal doppio Cadetti di Giorgio Cogliolo e Matteo Silvatici, dal doppio Cadetti di Giorgio Raffetti e Alessandro Gromi, dal 4 senza Cadetti (Cogliolo, Raffetti, Gilioli, Silvatici), dall’otto Cadetti (Cogliolo, Silvatici, Gilioli, Raffetti, Gromi, Ottaviani, Tintis e Cappanera , tim. Serra)

La LNI Sestri Ponente festeggia le due affermazioni di Christian Sella (singolo Cadetti e singolo 7,20 Cadetti), quella di Matteo Bossone nel singolo 7,20 Allievi B2 e quella di Danilo Dominici nel singolo 7,20 Allievi C.

Bene la Canottieri Sampierdarenesi con gli ori firmati da Lorenzo Serafino (singolo Cadetti), dal doppio Allievi B2 di Jacopo Cappagli e Samuele Campestre, da Jacopo Cappagli nel singolo 7,20 Allievi B2.

Rowing Club Genovese sul gradino più alto del podio con Gabriele Schiavi nel singolo Cadetti e con Nicolò Rossi nel singolo 7,20 Allievi B1. Festa per la Canottieri Voltri dopo il successo del doppio Allievi C di Adriano Leone e Samuele Pecollo, bravo a bissare anche nel singolo. Argus Santa Margherita Ligure sugli scudi grazie alla doppietta di Leonardo d’Andrea nel singolo 7,20 Allievi B2.

Sampierdarenesi e Sanremo uniscono felicemente le forze nel 4 di coppia Allievi B2 vincente grazie a Cappagli, Campestre, Strazzulla e Strazzulla. Bella vittoria nell’otto Cadetti di una formazione interamente ligure con i sampierdarenesi Serafino, Reasso, Martucci, i sanstevesi Pansieri e Campeggio, Esposito e Lucchinelli della Velocior e Schiavi del Rowing con timoniere Cappagli della Canottieri Sampierdarenesi. Vittoria anche per il 4 di coppia Cadetti di Serafino (Samp), Gromi (Elpis), Serra (LNI Sestri Ponente) e Schiavi (Rowing).