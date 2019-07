Bufala sugli “zingari”, bagarre in consiglio al municipio Centro Ovest sulle dimissioni della consigliera Lega

Genova. Bagarre oggi durante il consiglio del municipio Centro Ovest, sospeso e poi rinviato per la presenza in aula di proteste contro la consigliera della Lega Serena Russo, al centro delle critiche dell’opposizione per aver riportato sui social notizie false su presunti rapimenti di bambini da parte degli “zingari” in zona Fiumara.

In particolare i gruppi di Pd, Liberi Uguali, Potere al Popolo e lista civica Insieme hanno organizzato anche un presidio prima del consiglio per chiedere le dimissioni della consigliera e poi hanno promosso, insieme ad alcuni cittadini, una protesta in aula con cartelli con la scritta #dimissioni (motivo della sospensione dell’assemblea).

Secondo i gruppi di centrosinistra “I cittadini hanno accolto l’invito al presidio poiché con le sue affermazioni la consigliera ha leso ulteriormente l’immagine di Sampierdarena e ricoprendo un ruolo istituzionale, si è rivelato una situazione di procurato allarme e di attacco razzista”.

Il Movimento 5 Stelle, nella delicata posizione di semi-alleanza all’interno dello stesso municipio (retto dal centrodestra), ha comunque criticato la consigliera chiedendo che Russo rinunci immediatamente alle deleghe per i servizi sociali. E’ stato proprio il capogruppo M5S a chiedere l’interruzione del consiglio.