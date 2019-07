Brignole: uomo in stato di alterazione mentale portato al San Martino per Tso

Genova. Ieri pomeriggio alle ore 14.45 una pattuglia della polizia locale è stata inviata in piazza Raggi, alle spalle di Brignole, dove cittadini segnalavano la presenza di una persona in stato di agitazione.

Gli agenti sono giunti sul posto assieme al personale del soccorso medico, dove hanno trovato e identificato l’uomo, un trentaseienne italiano, in stato di agitazione ed alterazione mentale, per il quale il personale medico presente sul posto ha ritenuto opportuno per la sua incolumità procedere con un trattamento sanitario.

È stato quindi richiesto l’intervento degli operatori della polizia locale specializzati nel recupero e accompagnamento delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, che poco dopo giunti sul posto hanno provveduto a far salire in sicurezza l’uomo sull’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per le cure del caso.