Brignole, colpito con un pugno al volto sul treno per rubargli la bici: l’aggressore è un minorenne

Genova. Era con una amico e tornava a casa in treno, con le bici di entrambi agganciate ai sostegni di sicurezza quando sul treno nei pressi della stazione Brignole sale un gruppo di giovani.

Da subito il gruppo mostra interesse per le bici. Nonostante le proteste dei proprietari, il gruppetto non desiste e addirittura uno dei giovani sferra un colpo al volto del malcapitato per poi dileguarsi in stazione

Grazie alle telecamere e alle successive attività di indagine La Polfer ha identificato l’autore della aggressione, un 17enne genovese incensurato, segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni.