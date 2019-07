Box e posti auto, crollano ancora i prezzi. Genova maglia nera delle grandi città con -6,8%

Genova. Continua il deprezzamento dei box e posti auto nella nostra città, dopo il boom degli anni ottanta e novanta. Il secondo semestre del 2018 chiude con un caldo forte del -6,8%. Anche i posti auto sono in calo, con prezzi in discesa del 0,4%.

A rivelarlo uno studio di Tecnocasa, che ha messo a confronto i prezzi per le autorimesse delle più grandi città italiane: Genova è l’ultima in classifica, o meglio, la prima per decrescita, seguita da Bari e Palermo.

A livello nazionale solo Bologna e Milano vedono un leggero aumento, sintomo di un mercato florido e con molta richiesta o poco offerta. Genova paga l’eccessiva costruzione, (leggi speculazione) che non si è fermata mai da anni, con un’enorme sovraproduzione in un momento in cui la domanda diminuiva, come la popolazione. Una bolla esplosa, già da tempo.