Bolzaneto, la casa della salute della Valpolcevera pronta in 2 anni e mezzo

Genova. Sarà pronta in 32 mesi la Casa della Salute della Valpolcevera, che ha trovato sede nell’edificio ex Trucco di Genova Bolzaneto. L’intervento, che avrà un costo complessivo di 6,5 milioni di euro, permetterà di offrire una spazio oltre che ai servizi sanitari e sociosanitari anche quelli sociali, garantendo ai cittadini un punto unico di accesso e di continuità della presa in carico

Per il progetto della nuova Casa della Salute Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana e Asl3 hanno creato un tavolo operativo coinvolgendo i Sindaci della Val Polcevera e della Valle Scrivia, che ha consentito grazie a un importante lavoro di sistema di individuare nell’Edificio ex Istituto Professionale Trucco il sito idoneo per la realizzazione della sede. Lo scorso marzo, quindi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato alla Sanita, ha conferito ad ASL3 l’incarico di elaborare lo studio di fattibilità.

La nuova casa della salute avrà anche un nuovo modello organizzativo nell’erogazione dei servizi. II Distretto 10, che rappresenta Val Polcevera e Valle Scrivia, presenta oggi un’offerta di servizi sociosanitari articolati su varie sedi. Alla base della nuova struttura, invece, ci sarà un modello unico di presa in carico del paziente e di continuita del percorso assistenziale superando la frammentarietà e settorialità dell’offerta attuale con accoglienza e servizi che saranno governati da una regia unitaria.

La realizzazione della Casa della Salute, quindi, permetterà l’attivazione del Punto Unico di Accesso dove realizzare in modo integrato tra sociale e sociosanitario, l’accoglienza e l’avvio delle procedure per la presa in carico globale del cittadino, sia per le cure domiciliari che per la redazione di piani Individuali di assistenza. A questo si aggiunge la collaborazione strutturata con i medici di medicina generale che si coordineranno con gli specialisti per la gestione delle cronicità sul territorio e l’integrazione nei percorsi con le strutture ospedaliere di riferimento.

All’interno della Nuova Casa della Salute troveranno quindi spazio tutte le attività e i servizi distrettuali e sovradistrettuali ora presenti in via Bonghi (es. CUP specialistica ambulatoriale, anziani, disabili, consultorio, Ufficio di Prossimità del Tribunale di Genova, ecc., alcuni servizi presenti in altre sedi sul territorio del Distretto 10 (es. Medicina Legale); le Attività Sociali Territoriali (ASL) del Municipio V Valpolcevera: oltre ad attività aggiuntive (es. diagnostica) e quelle svolte dai MMG.