Bogliasco. Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 10.30 in un appartamento in via Fratelli Ferrari a Bogliasco.

Diverse squadre dei vigili deil fuoco si sono recate sul luogo per domare le fiamme e non sono ancora rientrate. Non si registrano feriti, ma le alte temperature hanno provocato qualche difficoltà anche tra i pompieri che sono intervenuti.

di 3 Galleria fotografica Incendio bogliasco





La proprietaria è riuscita a uscire autonomamente ed è stata portata all’ospedale per accertamenti. All’interno era in fiamme la camera da letto, le cause sono in via di accertamento. Terminate le operazioni di spegnimento un vigile del fuoco ha accusato sintomi da colpo di calore ed è stato condotto all’ospedale in osservazione. Sul posto per le operazioni di minuto spegnimento e smassamento la prima partenza della sede centrale e il carro aria

Sono in corso le indagini per scoprire le cause del rogo.