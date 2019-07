Bocconi avvelenati, nuovo allarme dai giardini di villa Scassi a Sampierdarena

Genova. Bocconi di cibo contaminato con del veleno, probabilmente per topi. E’ quanto è stato trovato da alcuni frequentatori dei giardini di villa Scassi a Sampierdarena.

La presenza dei bocconi è stata segnalata ad Asl e carabinieri ma nonostante la presenza di alcune telecamere della zona, viste le diverse entrate del parco, sarà difficile riuscire a individuare gli autori del gesto infame.

La proprietaria di un labrador giovane ha denunciato la situazione. Il suo cane sta passando attraverso la profilassi necessaria per espellere le sostanze nocive ingerite e le sue condizioni sono molto gravi.

In questa estate 2019 sembra aver subito una recrudescenza il fenomeno delle “polpette avvelenate”, pericoloso non solo per cani e altri animali ma anche per i bambini che giocano nei parchi e giardini. Due cani sono morti per aver ingerito cibo alterato in via Isonzo. Segnalazioni apparse anche in corso Torino, alla Foce.