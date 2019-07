Bocche cucite dopo l’incontro tra ArcelorMittal e Di Maio, la Fiom: “L’Ilva non è una questione privata”. Martedì il tavolo con i sindacati

Roma. Un incontro riservato quello che si è tenuto oggi al Mise tra il vicepremier Luigi di Maio e i vertici di Arcelor Mittal Europa e Italia. L’incontro era stato annunciato la scorsa settimana dopo la minaccia da parte di Mittal di chiudere a settembre lo stabilimento di Taranto se il Governo non avesse ripristinato sotto qualche forma lo scudo penale per il gruppo nell’applicazione del piano ambientale.

Ma all’uscita del colloquio, durato poco più di un’ora, le bocche erano cucite. Tra cinque giorni, vale a dire martedì nove luglio saranno i sindacati a incontrare il Governo: il tavolo di martedì è ufficialmente convocato per verificare la situazione dei lavoratori rimasti in Ilva A.S, ma si parlerà anche e soprattutto del futuro dello stabilimento di Taranto, e quindi anche del futuro di Genova.

Il clima è teso. A proposito del silenzio di oggi è intervenuto il segretario della Fiom Cgil Francesca Re-David: “A nessuno sfuggono i comprensibili elementi di riservatezza. Tutto ciò non può, però, legittimare un atteggiamento che sostanzialmente consegna una vicenda di straordinaria rilevanza pubblica e sociale al silenzio dei protagonisti dell’incontro di oggi: il destino dell’ex Ilva non è una questione privata”.

Il nervosismo di questi giorni si è palesato anche a proposito dei dati relativi allo sciopero che si è tenuto oggi nello stabilimento di Taranto in contemporanea con l’incontro al Mise. Per l’azienda ha scioperato il 36% dei lavoratori (nel conto anche gli impiegati), dato a cui i sindacati hanno risposto con la partecipazione degli operai alla protesta: il 75% con la conseguenza che gli impianti sono rimasti fermi.