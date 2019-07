Balneabilità: a “Sturla Ovest”, Arpal dichiara la non conformità

Genova. Il punto di balneazione Sturla Ovest ieri è stato dichiarato non conforme da Arpal durante i controlli di routine sulla balneabilità delle acque.

Entro 72 ore verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità.

Attualmente la situazione in Liguria vede 370 punti conformi e 6 non conformi per inquinamento: gli altri non sono in provincia di Genova.

Qui la situazione aggiornata in tempo reale.