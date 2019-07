Bagnanti dispersi in mare davanti a Quinto, vigili del fuoco e guardia costiera in azione

Genova. Guardia Costiera, Vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori ed elicottero sono in azione dal pomeriggio nello specchio acqueo di fronte a Quinto e Nervi, nel levante di Genova.

Gli operatori sono impegnati nelle ricerche di due persone disperse di fronte agli scogli. Alcuni altri bagnanti hanno riferito di averli persi di vista. In particolare, un bagnante è stato notato in difficoltà. Una seconda persona si è buttata in suo aiuto ma anch’essa non ha fatto più rientro.

Molti passanti e curiosi si sono posizionati sulla spiaggia e sulla Aurelia per seguire le operazioni. Aggiornamenti in corso.