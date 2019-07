Avegno, a casa aveva una serra per la coltivazione di marijuana, arrestato 43enne

Avegno. I carabinieri di Recco hanno arrestato un 43enne residente ad Avegno, nell’entroterra, per “produzione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio”.

Avendo il sospetto, poi rivelatosi fondato, che l’uomo detenesse in casa dello stupefacente, hanno perquisito l’abitazione e trovato complessivamente 65 piante di marijuana in parte in efflorescenze, 650 grammi di fiori di marijuana essiccati, 3 grinder per la macinazione, 1 bong in vetro con residui di stupefacente e un bilancino di precisione, il tutto sequestrato.

Il 43enne, nullafacente e con pregiudizi di polizia, è stato portato in carcere di Marassi.