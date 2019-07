Autovelox: l’elenco dei controlli dal 23 al 28 luglio

Genova. Ecco dove sono collocati gli autovelox nella settimana che va da oggi a sabato 27 luglio. Lo rende noto la polizia locale che ricorda come potranno esser attivate ulteriori postazioni mobili annunciate da pannelli luminosi.

Oggi, 23/07/2019 dalle 13,00/20,00 in CORSO EUROPA e dalle 19,00/02,00 in VIA POLONIO

Domani, 24/07/2019 dalle 06,30/13,30 ancora in CORSO EUROPA e dalle 19,00/02,00 in GALLERIA COLOMBO.

Giovedì 25/07/2019 dalle 19,00/02,00 in LUNGOBISAGNO ISTRIA/DALMAZIA.

Sabato 27/07/2019 dalle 19,00/02,00 in VIA GUIDO ROSSA

Domenica 28/07/2019 infine dalle 19.00/02.00 in CORSO EUROPA