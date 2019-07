Autostrade, sulla A7 chiusa per una notte stazione di Busalla per programmati lavori di manutenzione

Genova. Autostrade per l’Italia ha comunicato che per programmati lavori di manutenzione, nella notte di giovedì 25 luglio, saranno effettuate delle chiusure.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per gli interventi previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 25 luglio, sarà chiusa la stazione di Busalla in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ronco Scrivia.