Autostrade, nuove chiusure notturne per allacciamento A7-A12. I dettagli dei lavori di manutenzione

Genova. Sulla A7 Serravalle-Genova, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di domenica 28 e lunedì 29 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e la barriera di Genova ovest, verso Genova, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, chi proviene da Livorno/Sestri Levante, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 Serravalle-Genova, verso Serravalle/Milano e uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

Chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante e potrà uscire alla stazione autostradale di Genova est;

-nelle due notti consecutive di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, in direzione di quest’ultima, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova e immettersi sulla A12 o alla stazione di Genova est, sulla A12, per proseguire in direzione di Sestri Levante.