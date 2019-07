Autostrade, incidente sulla A12, code e rallentamenti in direzione Livorno tra Genova Est e Nervi

Genova. Un incidente è avvenuto poco fa sulla A12 tra i caselli di Genova Est e Genova Nervi, in direzione Livorno.

Per fortuna non gravi le conseguenze per l’automobilista coinvolto, trasportato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso San Martino, ma con un grado di gravità subito declassato a giallo.

Sulla tratta, invece, si sono formate immediate code, con rallentamenti e disagi per chi viaggia in direzione levante.