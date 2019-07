Genova. Code e rallentamenti sono segnalati sulla autostrada A12 Genova-Rosigliano, a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 14,30.

La carreggiata interessata è quella in direzione levante, poco dopo l’uscita di Recco. Sul posto i tecnici di Autostrade per l’Italia.

Non si segnalano invece criticità per la carreggiata in direzione ponente e al momento in altre direttrici della autostrade genovesi