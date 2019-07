Autostrade, code sulla A26 in direzione nord per incendio su raccordo con A7

Genova. Sono diversi i chilometri di coda che si sono verificati in questi minuti sulla A26 in direzione Gravellona, all’altezza dello svincolo con il raccordo con l’A7.

Su questa bretella, infatti, direzione Milano, un mezzo ha preso fuoco per cause ancora da capire. La tratta risulta bloccata e le code sono arrivate fino in A26.

Sul posto Vigili del Fuoco e i tecnici di Autostrade per l’Italia che stanno operando per poter mettere in sicurezza la strada e risolvere nel più breve tempo possibile la criticità