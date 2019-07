Autostrada A12, chiusura notturna di due ore per passaggio trasporto eccezionale. I dettagli

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire il transito di alcuni trasporti eccezionali, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 01:00 alle 03:00 di domenica 28 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Rapallo, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire verso Genova.

Si precisa che vige il limite, nell’attraversamento del Comune di Rapallo, in direzione della stazione autostradale, per i veicoli superiori a 4 metri di altezza e con massa superiore a 12 tonnellate; sarà chiusa la stazione di Chiavari, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Genova e Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Lavagna.