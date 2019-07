Autonomia e decentramento amministrativo, a Genova evento del Forum Economia Innovazione

Genova. Amministratori pubblici, ed esperti in materie di competenza statale e regionale (ambiente, e infrastrutture) si incontrano oggi al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova (Via Del Seminario 10) alle 18.00 per presentare proposte a sostegno del decentramento amministrativo delle competenze.

L’evento è organizzato da Forum Economia Innovazione, l’incubatore di politiche pubbliche trasversale promosso lo scorso anno da Elisa Serafini, ex Assessore al Comune di Genova, insieme a 30 tra innovatori, membri delle istituzioni e rappresentanti della società civile.

Durante l’evento verrà presentata, in particolare, la proposta di politica pubblica che prevede la creazione dei “consigli di quartiere” già realizzata all’interno del Comune di Brescia, e adatta alle città con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, dove non è possibile la creazione delle Circoscrizione di decentramento comunale.

Verranno inoltre esaminate le possibili ripercussioni dei processi di autonomia della nuova legge sulle materie di competenza locale e regionale.

Parteciperanno, ai lavori: Giancarlo Pagliarini, ex ministro del bilancio ed esperto nelle tematiche che riguardano il federalismo svizzero e i possibili modelli per lo Stato italiano, Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo Economico del Comune, Massimo Ferrante – presidente di Municipio III, Alessandro Cantoni, assessore al Comune di Brescia, Maria Francesca Silva, ingegnere esperta in tematiche di infrastrutture, Tiziana Merlino, direttrice di Amiu e Lorenzo Barisone, esperto in politiche economiche.