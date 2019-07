Auto si ribalta a San Fruttuoso: ferite due bambine, illesa la madre

Genova. Incidente nella notte in via Berghini a San Fruttuoso. Un’auto si è ribaltata, autonomamente, forse per un colpo di sonno della conducente.

Nell’incidente sono rimasti feriti due minori, di 5 anni e di 1, soccorse dai militi delle pubbliche assistenze e dall’automedica. Sono state trasportate all’ospedale Gaslini. Le loro condizioni non sono gravi.

Tanto spavento e qualche difficoltà per estrarle dall’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per qualche ora la strada è rimasta bloccata al traffico.