Atp: in attesa del via libera per ritorno a Brignole dei bus da e per la valle Stura

Genova. A quasi un anno dall’emergenza di ponte Morandi anche per Atp è tempo di bilanci e prospettive.

È Enzo Sivori, presidente di Atp a spiegare che “in questo periodo abbiamo risposto alle esigenze del Ponente genovese e della valle Stura creando le condizioni per permettere ai pendolari di avere il minimo dei disagi. Adesso il nostro obiettivo è tornare alla normalità. Anche i passeggeri della valle Stura e del Ponente devono poter raggiungere il nostro nuovo Terminal di Genova Brignole. Appena il Comune di Genova ci darà il via libera il ritorno in centro di tutti i mezzi sarà immediato”.

Una presa di posizione che soddisfa Città Metropolitana: “Come sempre Atp è a diposizione del territorio. Personalmente mi auguro che arrivi presto il via libera per riportare i mezzi a Genova Brignole”, conferma Giuseppe Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana.