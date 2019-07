Atp esercizio, modalità dello sciopero del 24 luglio. Garantiti shuttle per l’aeroporto e discobus

Genova. ATP informa la clientela che le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno aderito allo sciopero nazionale dei trasporti di 4 ore proclamato per la giornata di mercoledì 24 luglio 2019.

Così come comunicato dalle Segreterie Regionali,

lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

– Personale viaggiante: dalle ore 10.30 alle ore 14.30;

– Personale addetto alle biglietterie: dalle ore 10.30 alle ore 14.00.

Il servizio pertanto, in detta giornata, potrà non essere garantito dalle

ore 10.30 alle ore 14.30.

Intanto Atp comunica che sono state avviate di due nuove corse festive:

– Istituzione di una nuova corsa FESTIVA in partenza alle ore 8.55 da

Torriglia (rimessa ATP) con destinazione Genova Prato ore 9.37. Gli utenti

interessati a proseguire per Genova Brignole potranno usufruire della

coincidenza con la L15 in transito a Genova Prato alle ore 9.42.

– Istituzione di una nuova corsa FESTIVA in partenza alle ore 10.48 da

Genova Prato con destinazione Torriglia ore 11.30. Gli utenti provenienti

da Genova Brignole potranno usufruire della corsa della L15 in partenza

alle ore 10.20 ed effettuare il cambio bus a Genova Prato alle ore 10.43.