Associazioni del commercio e artigianato: consegnate richieste per incrementare risorse decreto Genova

Genova. Le associazioni del commercio e dell’artigianato (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna) hanno consegnato alla struttura commissariale, in previsione dell’incontro con il governo, una serie di richieste per sostenere e incrementare le risorse del “decreto Genova”.

Le imprese, nonostante l’attenzione delle istituzioni sia a livello locale, sia regionale e nazionale, vivono ancora una situazione di forte difficoltà, evidenziano le associazioni.

Le richieste consistono nell’estensione del periodo di riferimento sul decremento del fatturato per la durata di 12 mesi dalla caduta del ponte; nell’inserimento dei maggiori costi sostenuti dalle imprese; nell’ampliamento della platea dei beneficiari dell’articolo 8 e nella richiesta di misure per bandi in conto capitale a fondo perduto almeno del 50% per nuovi investimenti all’interno dei municipi più colpiti.