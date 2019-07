Asl3, prorogati fino al 30 settembre gli ambulatori del week end. Viale: “Riferimento importante per i cittadini”

Genova. Continua a pieno ritmo e per tutta l’estate l’attività degli ambulatori straordinari Asl3 del fine settimana e dei giorni di festa (per l’ambulatorio dedicato ai casi a bassa complessità è prevista l’apertura anche nei prefestivi). I due servizi, in considerazione del successo riscosso in questi mesi, saranno a disposizione dei cittadini anche per tutto il periodo estivo, fino alla fine di settembre.

“Fin dall’apertura, nel dicembre scorso – ricorda la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – questi ambulatori sono stati un punto di riferimento importante per i residenti della Valpolcevera e dei municipi del ponente genovese. Si tratta di due opportunità che sono state molto apprezzate dai cittadini: per questo abbiamo deciso insieme ad Asl3 di mantenerli anche per il periodo estivo, quando il forte caldo può determinare effetti negativi sulla salute soprattutto delle persone più fragili”.

Il particolare gradimento per le due iniziative da parte degli utenti è testimoniato dai dati di accesso registrati: sono 372 le prestazioni odontoiatriche in urgenza erogate in 62 giornate (dal 22/12/2018 al 30/6/2019) presso il Palazzo della Salute di Fiumara e 751 gli accessi (dal 29/12/2018 al 30/6/2019) in 74 giornate per l’Ambulatorio medico del fine settimana presso la Croce Rosa di Rivarolo.

“Si tratta – spiega Luigi Carlo Bottaro Direttore Generale di Asl3 – di un importante supporto per la salute dei cittadini, che possono ottenere una presa in carico del proprio bisogno nel fine settimana, nei festivi e prefestivi al di fuori del circuito del pronto soccorso. Siamo lieti di poter riproporre alla città i due servizi anche nella fase estiva quando un mal di denti a ferragosto può trovare una risposta appropriata presso il Palazzo della Salute di Fiumara. Stessa valenza per l’Ambulatorio dei casi a bassa complessità che abbiamo attivato in collaborazione con la Croce Rosa Rivarolese in Valpolcevera, dove un medico della continuità assistenziale offre un servizio di massima utilità alleggerendo al tempo stesso il sistema dell’emergenza a livello metropolitano”.

Proroga dei servizi elencati fino al 30/9

Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) presso il Palazzo della Salute di Fiumara

L’ambulatorio, in accesso diretto, è aperto il sabato, la domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 12, incluso Ferragosto. Sede: Palazzo della Salute di Fiumara via Operai 80 Genova Sampierdarena

Il trattamento delle urgenze odontoiatriche è garantito a tutti i cittadini per le sintomatologie dolorose acute. È sufficiente presentarsi in Ambulatorio con la tessera sanitaria negli orari di apertura: non serve appuntamento né impegnativa del Medico di Medicina Generale. Le prestazioni seguono le regole generali del ticket. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero presso l’ambulatorio al primo piano stanza 42 entro le 11.30.

Ambulatorio Medico del Fine Settimana presso la Croce Rosa di Rivarolo: l’ambulatorio medico, in accesso diretto, è aperto sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 8 alle 20. Sede: Croce Rosa di Rivarolo (Via Croce Rosa, 2).

Per accedere ai servizi dell’ambulatorio – in cui sarà presente un medico della Continuità Assistenziale – è sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria negli orari di apertura. Non è necessaria l’impegnativa del proprio medico di medicina generale.