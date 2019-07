Arrestati i rapinatori di Natale, avevano aggredito un coetaneo fino a farlo svenire

Genova. La polizia di Stato, coordinata dalla procura, ha arrestato R. L. R., 21enne cittadino italiano originario del Bangladesh, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e B.E., 20enne originario di Imperia, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per rapina aggravata. Le indagini svolte dalla sezione criminalità diffusa della squadra mobile hanno consentito di raccogliere gravi elementi di responsabilità in relazione a una violenta rapina, commessa nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre 2018, in via Palmaria ai danni di un coetaneo.

I due avevano avvicinato un gruppo di giovani, tra cui si trovava la vittima, e avevano intimato loro di consegnargli i cellulari, minacciandoli con un coltello. Mentre la maggior parte dei ragazzi era riuscita a scappare, uno di loro era stato raggiunto dai due aggressori, che lo avevano malmenato fino a farlo svenire, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni e rubandogli il portafoglio ed il cellulare.

Le indagini si sono avvalse dell’analisi di alcuni impianti di videosorveglianza e della testimonianza di vittima e amici.