Arenzano, Ghiraldelli è il nuovo preparatore dei portieri

Genova. L’Arenzano comunica l’arrivo del portiere (classe 2000) Riccardo Calizzano. Il giovane estremo difensore è partito dai primi calci della stessa società, per passare ai settori giovanili di Genoa e Savona, mentre nell’ultima stagione ha giocato nella Genova Calcio.

Le grandi potenzialità di Calizzano saranno visionate, insieme agli altri portieri del settore giovanile, dal preparatore dei portieri Pierluigi Ghiraldelli.

Marco Cannone, centrocampista (classe 2002), ex giocatore degli allievi nazionali dell’Entella, passa al Busalla, alla corte di mister Gianfranco Cannistrà.

Il Rapallo Rivarolese ingaggia Giordano Belardinelli, proveniente dall’Astrea e calciatore della selezione italiana di beach soccer.

Vittorio Elio Coloretti ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo del Multedo.

“Ho deciso di lasciare la società, dopo tre splendide annate, perchè a mio modo di vedere, non esistevano i presupposti per continaure a svolgere il mio incarico – afferma Coloretti – ringrazio il presidente Lorenzo Bottino e tutti i dirigenti, tecnici e giocatori che si sono succeduti in questi anni”.

Il Borzoli mette le mani sull’attaccante (classe 2000) Andrea Rondoni, proveniente dall’Entella.