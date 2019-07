AppenninoLab, torna il campus ambientale per ragazzi della Fondazione Garrone

Genova. Una settimana di formazione e orientamento in Appennino alla scoperta delle sue risorse ambientali, economiche, sociali e culturali, ma anche professionali: dal 15 al 21 luglio 2019 torna, nel Parco delle Capanne di Marcarolo (AL), la quinta edizione di AppenninoLAB, il camp gratuito promosso da Fondazione Edoardo Garrone.

30 ragazzi, provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di Liguria e Piemonte, saranno coinvolti in un percorso articolato, che vedrà alternarsi momenti di lezione frontale, esperienze didattiche sul campo, attività sportive all’aria aperta, esercitazioni pratiche e project work.

Grazie all’intervento di esperti, testimonial e professionisti, che guideranno i giovani partecipanti attraverso casi di successo, idee originali ed esperienze vissute, saranno affrontate alcune delle tematiche più attuali legate alla montagna: dallo sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali alle nuove opportunità professionali offerte dalla green economy, dalla diffusione del turismo lento ed esperienziale allo sport outdoor come occasione di rivitalizzazione dei territori.

Arricchiranno il programma l’intervento del meteorologo e climatologo Luca Mercalli su cambiamento climatici e sfide ambientali e la lezione del filosofo ruralista Massimo Angelini, che parlerà di bellezza, di mondo contadino e agricoltura montana.

Orienteering nei boschi e nei sentieri del parco naturale, Mountain Bike e Tiro con l’Arco sono alcuni degli sport outdoor, in cui i giovani partecipanti potranno cimentarsi, grazie alla collaborazione di alcune Federazioni Sportive del CONI. Tra le esperienze sul campo, camminate naturalistiche con esercitazioni botaniche ed entomologiche e attività di team building.

Obiettivo dell’iniziativa è rendere consapevoli i più giovani delle potenzialità del territorio e delle nuove opportunità offerte dall’economia ambientale, sportiva e turistica della montagna. In questo senso, si rinnova l’attenzione rivolta ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – già alternanza scuola lavoro – nell’ambito delle nuove professionalità della montagna.

AppenninoLAB è promosso e organizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Giunto alla quinta edizione, il progetto si pone in continuità e sinergia con i Campus ReStartApp e ReStartAlp, dedicati ai giovani aspiranti imprenditori del territorio montano, confermando l’impegno di Fondazione Edoardo Garrone per lo sviluppo della montagna attraverso il coinvolgimento e la formazione delle giovani generazioni.