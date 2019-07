Anziana si getta dalla finestra e colpisce nonna e bimba di un anno

Genova. E’ successo in un attimo. Il pericolo, quanto mai inatteso, è arrivato dall’alto. Dalla finestra di un edificio di via Delpino, a Castelletto, è precipitata una donna di circa 70 anni.

In quello che è stato un gesto suicida sono però rimaste coinvolte altre due persone, che stavano camminando sul marciapiede, una nonna e la nipotina di un anno.

L’anziana caduta è morta, mentre la nonna è stata portata in codice rosso al Galliera. La bimba è stata portata invece in codice giallo all’ospedale Gaslini. Le sue condizioni non sono gravi.

Sotto shock la madre della piccola. Sul posto, oltre ai soccorsi, la polizia.