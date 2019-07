Anas, proseguono interventi su strade genovesi. Lavori sulla Cento Croci e traffico alternato in Val Fontanabuona

Genova. Proseguono gli interventi di manutenzione degli impianti nella galleria ‘Madonna della Guardia’, lungo la statale 523 “del Colle di Cento Croci”, tra Castiglione Chiavarese e Maissana.

Per consentire le attività previste, da oggi e fino a venerdì 19 luglio la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 73,750 e il km 75,876, nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo.

Durante la chiusura il traffico proveniente da Sestri Levante sarà indirizzato sulla provinciale 40 in direzione località Santuario, con proseguimento sulla viabilità comunale e successivo rientro sulla statale 523 presso Torza, nel comune di Maissana. Il traffico proveniente da Varese Ligure e diretto a Sestri Levante sarà deviato sul percorso inverso.

Anas ha programmato inoltre i lavori di risanamento della pavimentazione stradale lungo la statale 225 “della Fontanabuona”. Per consentire l’esecuzione degli interventi, dal 17 luglio sarà in vigore il senso unico alternato, in tratti saltuari lungo l’intero asse della statale tra Chiavari e Bargagli (GE). La limitazione sarà attiva durante i soli giorni feriali fino all’ultimazione degli interventi, prevista entro il 18 ottobre.